TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 3 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28.340 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Hak sahipleri ne zaman açıklanacak?
İstanbul TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi sonuçları merak ediliyor. 2 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28.340 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Hak sahipleri ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. 28 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları merak edilip araştırılmaya başlandı.19 Nisan'a kadar kuralar tamamlanacak. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28.340 konut TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte güncel isim listesi...
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ
TOKİ Avrupa Yakası kura çekilişi 28.340 konut için 1-19 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Kura çekimi saat 10:00'da başladı ve Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda yapıldı.
Tüm kuralar, toki.tv ve YouTube sayfasından canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ kura sonuçları ardından 28 bin 340 konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de hak sahibini bulacak.
İSTANBUL'DA KONUTLAR HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
AVRUPA YAKASI
ARNAVUTKÖY
BAŞAKŞEHİR
ESENLER
ANADOLU YAKASI