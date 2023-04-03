TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 3 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28.340 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Hak sahipleri ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. 28 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları merak edilip araştırılmaya başlandı.19 Nisan'a kadar kuralar tamamlanacak. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28.340 konut TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte güncel isim listesi...