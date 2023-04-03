RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi e-Devlet sorgulama ekranı! Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi?

e-Devlet sorgulama ekranı! Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi?

Nisan ayı Aile destek yardımı ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin yeni ayda hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. Peki, Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

takvim.com.tr
03.04.2023 09:09 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:10
Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar Nisan ayıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Bakanlıktan devlet yardımı almak isteyenler kendilerine ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Konu hakkında Aile Bakanlığı tarafındna yeni duyuru geldi. Peki, Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? İşte detaylar...

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Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Buna göre; Mart ayında ödenmesi beklenen aile destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Bakanlık, 2023 Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri ile ilgili yaptığı duyuruda 2023 yılının nisan ayında da sosyal destek ödemesi devam edecek.

Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Özellikle sosyal ve ekonomik destek ödemesinden faydalananlar başvuru işlemlerini hemen yapabilir.

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