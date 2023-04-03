e-Devlet sorgulama ekranı! Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi?
Nisan ayı Aile destek yardımı ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin yeni ayda hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. Peki, Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!
03.04.2023 09:09 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:10
Aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar Nisan ayıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Bakanlıktan devlet yardımı almak isteyenler kendilerine ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Konu hakkında Aile Bakanlığı tarafındna yeni duyuru geldi. Peki, Nisan 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı sosyal yardım Aile destek paraları kaç TL oldu, hesaba geçti mi? İşte detaylar...