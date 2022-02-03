3 market indirimli ürünlerini güncelledi! Fiyatların tek tek düştüğü duyuruldu! Hafta sonu da geçerli! Bakliyat, et ve süt ürünleri, meyve-sebze...

Hem Carrefoursa, hem Tarım Kredi Marketleri, hem de Migros sanal markette indirimler başladı. 3 Şubat itibariyle indirimden satılacak. Vatandaşların merakla beklediği aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Üstlelik indirimler hafta sonu da geçerli olacak. Peki bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldı? Marketlerin indirimli ürünleri neler? Akteül ürünler kataloğunda neler var? Tek tek açıklandı. İşte Carrefoursa, Tarım Kredi Marketleri ve Migros'un en güzel aktüel kataloğu tam liste!