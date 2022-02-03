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Haberler Ekonomi Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık ve 128 bin lira ikramiye!

Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık ve 128 bin lira ikramiye!

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. İşte 3600 ek gösterge de merak edilen o detaylar...

03.02.2022 16:29 - Son Güncelleme: 03.02.2022 16:29
Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık! Meclis’e o tarihte gelecek

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklisinin maaşlarının hesaplanmasında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etki edecektir.

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Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık! Meclis’e o tarihte gelecek

3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış görülecek.

Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık! Meclis’e o tarihte gelecek

Bu sayede memur ve emeklisinin maaşlarına bir kere daha zam gelecek.

Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık! Meclis’e o tarihte gelecek

Memurların kademe ve derecesine göre eğitim kriterleri de dikkate alınarak belirlenen ek göstergeler hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık! Meclis’e o tarihte gelecek

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR YANSIYACAK?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

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