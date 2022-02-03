Maaş ve ikramiyelerde %18 -%22 arasında değişim müjdesi! Ek göstergede hedef çizildi: En az 5 bin 520 TL aylık ve 128 bin lira ikramiye!
Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. İşte 3600 ek gösterge de merak edilen o detaylar...
03.02.2022 16:29
- Son Güncelleme: 03.02.2022 16:29
3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış görülecek.
3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR YANSIYACAK?
3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor.