Günde 25 TL ödeyerek ev sahibi olun! TOKİ Şubat ayı konut satışlarını duyurdu! Kiradan bile ucuza daire satışları başladı: 1+1, 2+1, 3+1...

Yastık altında, bankada 18 bin TL'si olanlar ev sahibi olabilecek. Nasıl mı? TOKİ'nin Şubat ayı açık satış ilanları ve kuralı satış ilanları yayınlandı. İlanlarda Türkiye'nin bir çok ilinde yer alan konutlar 200 bin TL , 300 bin TL altından satılıyor. 18 bin TL'den başlayan peşinat bedeli ödeyerek 180 ay vade ile 1+1, 2+1, 3+1 daire almak mümkün!