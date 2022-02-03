Günde 25 TL ödeyerek ev sahibi olun! TOKİ Şubat ayı konut satışlarını duyurdu! Kiradan bile ucuza daire satışları başladı: 1+1, 2+1, 3+1...
TOKİ Şubat ayında satışa çıkardığı konut projelerini duyurdu. Türkiye geneli açık satış ilanlarında 200 bin TL altı fiyatlarla satılan daireler de yer alıyor. Farklı illerde çok sayıda proje ile kiradan bile düşük taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin fiyatları haberimizde! 18 bin TL gibi bir peşinat ve 180 ay vade imkanı ile ayda 754,17 TL ödeyerek ev alma fırsatı sunuluyor. İşte il il TOKİ konut satışları....
03.02.2022 22:53
- Son Güncelleme: 03.02.2022 22:53
Yastık altında, bankada 18 bin TL'si olanlar ev sahibi olabilecek. Nasıl mı? TOKİ'nin Şubat ayı açık satış ilanları ve kuralı satış ilanları yayınlandı. İlanlarda Türkiye'nin bir çok ilinde yer alan konutlar 200 bin TL , 300 bin TL altından satılıyor. 18 bin TL'den başlayan peşinat bedeli ödeyerek 180 ay vade ile 1+1, 2+1, 3+1 daire almak mümkün!
Örneğin Sivas'ta peşinat bedeli %12,00 olan, peşinat tutarı da 18.456,83 TL olan 1+1 daire başlangıç taksit bedeli 751,94 TL ile satılıyor. Toplamda 153.806,90 TL tutarındaki bu daireyi 180 ay taksitle ödeyebilirsiniz. İşte il il TOKİ Şubat konut satışları...