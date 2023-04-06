3 hediye birden verildi! 18 yaşına kadar her ay 200 TL! Devletten vatandaşlık maaşı müjdesi! Doğan her çocuğa....

İŞTE O 3 SÜRPRİZ

1 VATANDAŞLIK FONU

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.