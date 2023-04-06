3 hediye birden verildi! 18 yaşına kadar her ay 200 TL! Devletten vatandaşlık maaşı müjdesi! Doğan her çocuğa....
Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detaylarını açıkladı. Vatandaşlık fonu ise en dikkat çeken konular arasında yer aldı. Buna göre yeni doğanlara 18 yaşına kadar her ay 200 TL yatacak. İşte vatandaşlık fonu hakkında tüm merak edilenler...
06.04.2023 16:56 - Son Güncelleme: 06.04.2023 16:56
Başkan Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. Vatandaşa 3 hediye birden geldi. En merak edilenlerden biri ise vatandaşlık fonu uygulaması oldu. İşte detaylar...
İŞTE O 3 SÜRPRİZ
1 VATANDAŞLIK FONU
Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.
2 YENİ EVLENECEKLERE KREDİ KAMPANYASI
Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.