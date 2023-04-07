Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2023! Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, evde bakım, 65 yaş...
Emekli, memur maaşlarının, bayram ikramiyelerinin ve sosyal yardım ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? İşte detaylar...
Bayramdan önce yatacak maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşların ne zaman yatacağı merak edildi. Emekli ve memur maaşları, sosyal yardımlar için nisan ayı ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşları, evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK
EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.