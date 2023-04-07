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Haberler Ekonomi EYT'liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

EYT'liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

Başvurusunu yapan EYT'lilere fark ödemesi başlarken, ilk aylıklar ve ikramiyeler haftaya verilecek. EYT'liler aylıkla birlikte bir dizi kazanca kavuşacak. Ancak başvuru tarihi önemli. Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
07.04.2023 05:52 - Son Güncelleme: 07.04.2023 05:57
EYT’liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

EYT yasası milyonların yüzünü güldürdü.

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EYT’liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyon kişi emeklilik için başvurusunu yaparken, EYT'lilere en az 7 bin 500 lira aylığın yanı sıra ikramiye, promosyon, emlak vergisi muafiyeti gibi pek çok kazancın yolu açıldı.

EYT’liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

Yılda iki kez emekli maaşına zam alacak EYT'liler, ayrıca çalışıyorlarsa çifte maaş imkanı elde edecek.

EYT’liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

FARK NASIL GÖRÜLÜYOR?
Mart ayında başvuranlara 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlanıyor. Bu kişilerden emeklilik işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı.

EYT’liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...

1 Nisan ile yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasındaki süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor.

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