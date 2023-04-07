EYT'liye kazanç takvimi! Hangi ödeme ne zaman alınacak? Emekli olanlar bunlardan yararlanacak...
Başvurusunu yapan EYT'lilere fark ödemesi başlarken, ilk aylıklar ve ikramiyeler haftaya verilecek. EYT'liler aylıkla birlikte bir dizi kazanca kavuşacak. Ancak başvuru tarihi önemli. Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen detayları sizler için derledi.
07.04.2023 05:52 - Son Güncelleme: 07.04.2023 05:57
Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyon kişi emeklilik için başvurusunu yaparken, EYT'lilere en az 7 bin 500 lira aylığın yanı sıra ikramiye, promosyon, emlak vergisi muafiyeti gibi pek çok kazancın yolu açıldı.
Yılda iki kez emekli maaşına zam alacak EYT'liler, ayrıca çalışıyorlarsa çifte maaş imkanı elde edecek.