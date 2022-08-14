3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL... 4A-4B-4C'liler hemen paranızı alın!

Öncelikle hangi banka ne kadar promosyon ödüyor ona bakalım;

AKBANK: Emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.