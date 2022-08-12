Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi
TPAO, 2 sahada daha petrol arayacak. Türkiye, Mavi Vatan'da imza attığı keşiflerle birlikte doğalgaz arayışını sürdürürken karada da heyecan veren gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
12.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 12.08.2022 16:02
Türkiye, Mavi Vatan'da imza attığı keşiflerle birlikte doğalgaz arayışını sürdürürken karada da petrol heyecanı yaşanıyor.
2 SAHA İÇİN DAHA PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.