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Haberler Ekonomi Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

TPAO, 2 sahada daha petrol arayacak. Türkiye, Mavi Vatan'da imza attığı keşiflerle birlikte doğalgaz arayışını sürdürürken karada da heyecan veren gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

12.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 12.08.2022 16:02
Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

Türkiye, Mavi Vatan'da imza attığı keşiflerle birlikte doğalgaz arayışını sürdürürken karada da petrol heyecanı yaşanıyor.

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Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

GÜNDEYDOĞU'DA PETROL ARAMALARI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en önemli petrol yataklarına sahip olduğu ve ülkemizde üretilen petrolün büyük bir kısmının bu bölgeden çıkarıldığı biliniyor.

Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

Bu kapsamda bölge için peş peşe ruhsat izinleri veriliyor.

Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

2 SAHA İÇİN DAHA PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye’den petrol hamlesi! 2 saha için harekete geçildi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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