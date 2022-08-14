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Haberler Ekonomi Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz... EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı!

Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz... EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı!

EYT SON DAKİKA HABERLERİ! Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemede yeni detaylar ortaya çıkıyor. Emeklilik yolunu açacak düzenleme için formüller vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu alternatifli formülleri incelerken EYT'yi kapsamayanlar için prim formülü öne çıkıyor.

14.08.2022 13:10 - Son Güncelleme: 14.08.2022 13:11
EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsayacak? Hangi formüller masada? sorularının yanıtları milyonlarca kişi tarafında her gün sıklıkla araştırılıyor. EYT ile emekliliğini bekleyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takınlarlar için kademe emeklilik gündemde. Yıl sonunda tamamlanması beklenen EYT çalışması sonucunda 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor. Formüller arasında Finlandiya modeli, yaşın düşürülmesi modeli, ve 1999 formülü dikkat çekiyor. Formüllerin yanı sıra pirimi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklentide. İşte primi dolmayanlar için formüller ve diğer detaylar...

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EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...

Bilindiği üzere 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...

Fakat bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...

Bu noktada 3 seçenek parlıyor. 1.si bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı! Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz...

2.si 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları.

3.sü de primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları.

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