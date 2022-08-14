Prim formülü butonu aktif! 3600 günle yaş şartı genişliyor! Bu formüller primsiz... EYT son dakika: 48,49,50 yaşında emeklilik hakkı!

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsayacak? Hangi formüller masada? sorularının yanıtları milyonlarca kişi tarafında her gün sıklıkla araştırılıyor. EYT ile emekliliğini bekleyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takınlarlar için kademe emeklilik gündemde. Yıl sonunda tamamlanması beklenen EYT çalışması sonucunda 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor. Formüller arasında Finlandiya modeli, yaşın düşürülmesi modeli, ve 1999 formülü dikkat çekiyor. Formüllerin yanı sıra pirimi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklentide. İşte primi dolmayanlar için formüller ve diğer detaylar...