3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ: personel.meb.gov.tr! MEB Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılında engelli kadrolarına atama gerçekleşiyor. 45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması duyurusu yapan Bakanlık 3-7 Nisan tarihleri arasında başvuruları, 12-15 Nisan tarihleri arasında da tercihleri tamamladı. Gözler bu kez atama sonuçlarına çevrildi. Peki MEB Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuç sorgulama nasıl yapılır?