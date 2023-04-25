Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! 460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...
Kamuda çalışan 460 bin sözleşmeliye kadro yasası hakkında aramalar hız kazandı. Kadroya geçişte atamalar en geç 28 Nisan'a kadar sonuçlanmış olacak. Kadroya geçecek sözleşmeli personellerle ilgili birden fazla detay bulunuyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Kamuda çalışan 460 bin sözleşmeliye kadro yasası ocak ayında yürürlüğe girmişti. Kadroya geçişte atamalar ise en geç 28 Nisan Cuma gününe kadar sonuçlanacak. Kadroya geçecek sözleşmeli personellerle ilgili unvan belirlenmesinden, yıllık izne kadar pek çok detay bulunuyor. Peki, kimler kadroya alınacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile belediyelerde, diğer mahalli idarelerde, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve kapsamdaki diğer idarelerde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçişleri ile ilgili başvuru süresi deprem nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştı.
ŞARTLARI SAĞLAYAN GEÇECEK
Sözleşmeli personelinden kadroya geçmek için; belli kurumlarda (kamuda, belediyelerde, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarda) 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmak, 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi devam ediyor olmak ve 31 Mart 2023'den (bu tarih dâhil) önce kadroya geçme talebinde bulunma şartları aranıyor.