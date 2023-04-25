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Haberler Ekonomi Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! 460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! 460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

Kamuda çalışan 460 bin sözleşmeliye kadro yasası hakkında aramalar hız kazandı. Kadroya geçişte atamalar en geç 28 Nisan'a kadar sonuçlanmış olacak. Kadroya geçecek sözleşmeli personellerle ilgili birden fazla detay bulunuyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
25.04.2023 09:39 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:39
460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

Kamuda çalışan 460 bin sözleşmeliye kadro yasası ocak ayında yürürlüğe girmişti. Kadroya geçişte atamalar ise en geç 28 Nisan Cuma gününe kadar sonuçlanacak. Kadroya geçecek sözleşmeli personellerle ilgili unvan belirlenmesinden, yıllık izne kadar pek çok detay bulunuyor. Peki, kimler kadroya alınacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile belediyelerde, diğer mahalli idarelerde, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve kapsamdaki diğer idarelerde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçişleri ile ilgili başvuru süresi deprem nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştı.

460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

Talepte bulunan sözleşmeli personelin kadrolara atanma işlemleri de 28 Nisan 2023 Cuma gününe (bu tarih dahil) kadar sonuçlandırılacak.

460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

ŞARTLARI SAĞLAYAN GEÇECEK
Sözleşmeli personelinden kadroya geçmek için; belli kurumlarda (kamuda, belediyelerde, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarda) 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmak, 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi devam ediyor olmak ve 31 Mart 2023'den (bu tarih dâhil) önce kadroya geçme talebinde bulunma şartları aranıyor.

460 BİN KİŞİYE KADRO NETLEŞTİ! Belediye işçisi, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmelilere geçiş hakkı verildi! Unvan, yıllık izin, tazminat, sigorta...

UNVANLARI NASIL BELİRLENECEK?

Belediyelerde kadroya geçecek olanlar; sözleşmeli olarak görev yaptığı unvanına karşılık gösterilen memur kadrolarına atanacak.

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