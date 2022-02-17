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Haberler Ekonomi 3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL'ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL'ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faizi yarışı devam ediyor. Yeni sistem sonrasında oranların güncellenmesi ile vatandaşlara destek sunulmaya devam ediyor. Birikimlerini en iyi oranlarda değerlendirmek isteyenlere özel faiz oranlarının sunulduğu vadeli mevduat hesaplarında Şekerbank, Odeabank ve QNB Finansbank cazip teklifleri ile en yüksek oranları sunmaya hazırlanıyor. Çoğu banka tarafından yüzde 20'nin altına düşürülen mevduat faiz oranlarına göre en yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyenler ise bu bankaları tercih etmeye başladılar. İşte bankaların 32 günlük en yüksek faiz oranları...

17.02.2022 10:51 - Son Güncelleme: 17.02.2022 10:51
3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL’ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

100 BİN TL AYLIK FAİZ GETİRİSİ

32 günlük vade seçenekleri ile TL birikimlerini bankaların yüksek hoş geldin faiz oranlarına sahip vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler, 100.000 TL için net faiz getirisini araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL’ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında artan faiz oranları ile birikimleri için yüksek oranları araştıranlar da cazip seçeneklerden yararlanmaya başladılar.

3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL’ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

100.000 TL mevduat birikimi için 32 günlük en yüksek faiz kazancı sunan bankalar ve oranları ise şöyle:

3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL’ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!


• Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | Kazanç: 1.707,40 TL
• Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | Kazanç: 1.707,40 TL

3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz! Kazanç 1.686,58 TL’ye çıktı! Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!

• Odebank Oksijen Hesap | Faiz Oranı: %20 | Kazanç: 1.665,75 TL
Şekerbank e – Gece Gündüz Hesap | Faiz Oranı: %19 | Kazanç: 1.582,47 TL

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