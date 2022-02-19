Ve başladı: Müracaatlar e-Devlet'ten! Fatura ile PTT'ye gidene 1150 TL nakit para! %5 ilave de eklenecek! Doğal gaz desteği başvuru şartları...
Doğal gaz desteği müracaatları amacıyla tarih belli oldu. Bugün başlayan başvurular ile ilgili detaylar vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl müracaat yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğalgaz desteğine dair merak edilenler...
Doğal gaz desteği başvuruları için geri sayım sona erdi. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara birçok alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru sağlayacak. Başvurular sonuçlandıktan sonra hak sahibi olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Peki, doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet açıldı mı? Doğal gaz desteği başladı mı? Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğal gaz tüketim desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, sistem üzerinden Bakanlık tarafından sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabileceğini kaydetti.
Ödemelerin mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz tüketim desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450-1150 lira arasında değişecek." bilgisini verdi.
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi olma şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:
"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."
YILDA KAÇ KEZ VERİLECEK?
Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.