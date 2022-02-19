Ve başladı: Müracaatlar e-Devlet’ten! Fatura ile PTT’ye gidene 1150 TL nakit para! %5 ilave de eklenecek! Doğal gaz desteği başvuru şartları...

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi olma şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

YILDA KAÇ KEZ VERİLECEK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.