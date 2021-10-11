3 bankadan hızlı kredi müjdesi! 100.000 TL'ye kadar belgesiz, imzasız saniyeler içinde hesaplara yatırılacak! İşte başvuru koşulları
Anında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların hızlı kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını dönem dönem takip altına alıyor. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Üç bankadan hızlı kredi müjdesi geldi. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-60.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılıyor. İşte anında kredi veren bankalar
11.10.2021 17:25
- Son Güncelleme: 11.10.2021 17:25
3 bankadan hızlı kredi müjdesi verildi. Başvuru yapana 100.000 TL'ye kadar hızlıca hesaplara yatırılacak. Nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi de anında ihtiyaç kredisi oluyor. Bankalar hızlı kredi ödemelerinde 90 güne varan ödemesiz dönem ve 36 aya kadar ödeme imkanı da sunuyor. Bazı bankalar 50.000 TL'ye kadar ödeme yaparken bazıları da 75.000 TL veriyor. İş Bankası'nda bu tutar 100.000 TL'ye kadar çıkıyor.
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