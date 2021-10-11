Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması! Bu detaya dikkat!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, yakın zamanda asgari ücret konuşmalarının başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca bu yıl asgari ücret çalışmasıyla ile ilgili önemli bir detayı açıkladı.
Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" diye konuştu.
Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmacı olarak katıldı.
"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR"
Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, yakında zaman görüşülmeye başlanacak olan asgari ücret konusuna değindi. Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız.
ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BU DETAYA DİKKAT!
Bakan Bilgin, "Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır.