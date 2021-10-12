A101 aktüel kataloğu: Bir gün önceden yayımlandı, sabaha raflarda ürün kalmayacak! A101 12- 13-14-15 Ekim indirimleri!

A101 12- 13-14-15 Ekim tarihlerinde geçerli indirimler duyuruldu. A101'in her hafta yayımladığı katalog milyonlarca vatandaş tarafından ilgi ile takip ediliyor. Vatandaşlar bu katalog sayesinde yeni haftada yayımlanan indirimleri öğrenebiliyor. Giyecek, yemek, teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi, bebek ve çocuk ürünleri ve daha bir çok ürünlerde yapılan indirimleri kaçırmak istemeyenler yeni haftanın gelmesiyle yeni kataloğu araştırmaya koyuldu. İşte A101 12- 13-14-15 Ekim indirimleri...