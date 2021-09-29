3 ay geri ödemesiz 5 bin TL, 20 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları! Borcu olanlar, parasız kalanlar dikkat!

3 ay geri ödemesiz 5 bin TL, 20 bin TL ve 50 bin TL veriliyor. Pandemi nedeniyle parasal sorun yaşayan sürdüren vatandaşlar amacıyla kamu bankaları doğrultusundan düşük faizli destek paketi kampanyası başlatılmıştı. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme kampanyasına devam ediyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankaların kredi kampanyalarını mercek altına aldılar. Yapı Kredi, QNB Finansbank ve ING gibi 3 ay erteleme veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte gereksinim kredisi faiz oranları ve o liste...