3 ay geri ödemesiz 5 bin TL, 20 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları! Borcu olanlar, parasız kalanlar dikkat!
Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları doğrultusundan yaşama geçirilen kredi desek paketleri, parasal sorun yaşam sürdüren vatandaşları rahatlatmıştı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, gereksinim kredisi faiz oranlarının yanı sıra 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları da araştırıyor. Bankaların kredi politikalarına göre tespit edilen şartlar ile müşteriler finansman desteği alabiliyorlar. Fakat tercih edilen kredi kampanyalarında iki mühim ölçüt bulunuyor. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte Yapı Kredi, QNB Finansbank ve ING kredileri
29.09.2021 08:59
- Son Güncelleme: 29.09.2021 08:59
3 ay geri ödemesiz 5 bin TL, 20 bin TL ve 50 bin TL veriliyor. Pandemi nedeniyle parasal sorun yaşayan sürdüren vatandaşlar amacıyla kamu bankaları doğrultusundan düşük faizli destek paketi kampanyası başlatılmıştı. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme kampanyasına devam ediyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankaların kredi kampanyalarını mercek altına aldılar. Yapı Kredi, QNB Finansbank ve ING gibi 3 ay erteleme veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte gereksinim kredisi faiz oranları ve o liste...