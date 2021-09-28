Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.