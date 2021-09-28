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Haberler Ekonomi Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olabilmek herkesin hayalidir, SGK'dan uzun yıllar evli olan çiftlere müjdeli haber geldi. Ev hanımı olsa da daha önce çalışıp sigorta sahibi olmasa da bu haktan yararlanabiliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu konuda en dikkat çeken detay 25 yıl evli kalmak oluyor ve diğer tüm başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Şartları taşıyan ev hanımları SGK'dan emeklilik parası alabiliyor ve bu miktarın ne kadar olduğu da belirlendi. İşte merak edilen tüm bilgiler ve SGK başvuru şartları haberimizde yer alıyor!

28.09.2021 12:40 - Son Güncelleme: 28.09.2021 12:42
Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…
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Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?

Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor.

Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…

Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.

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