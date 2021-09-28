Uzun yıllar evli olan çiftlere müjde! SGK’dan 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı! İşte başvuru şartları…
Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olabilmek herkesin hayalidir, SGK'dan uzun yıllar evli olan çiftlere müjdeli haber geldi. Ev hanımı olsa da daha önce çalışıp sigorta sahibi olmasa da bu haktan yararlanabiliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu konuda en dikkat çeken detay 25 yıl evli kalmak oluyor ve diğer tüm başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Şartları taşıyan ev hanımları SGK'dan emeklilik parası alabiliyor ve bu miktarın ne kadar olduğu da belirlendi. İşte merak edilen tüm bilgiler ve SGK başvuru şartları haberimizde yer alıyor!
28.09.2021 12:40
- Son Güncelleme: 28.09.2021 12:42
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.