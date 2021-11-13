3 Aralık’a kadar başvur parayı al! İŞKUR kendi işini kurana karşılıksız para ödeyecek! İşte e-Devlet geri ödemesiz destek başvuru koşulları

İş kurana 65 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. 3 Aralık'a kadar başvur, parayı al. İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. türkiye iş kurumu (işkur), engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2022 yılı 1'inci dönem hibe desteği için başvurular e-devlet'ten alınmaya başladı. projelerini hazırlayan engelli girişimciler, 3 aralık günü saat 23.59'a kadar online olarak başvurularını yapabilecek.