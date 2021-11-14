Dosya, ek masraf ücreti ödemeden alabilirsiniz! Şimdi katılana anında faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Akbank, Enpara, Ziraat faiz oranları
Bankalar kredi faizleriyle ilgili yeni yaptığı kampanyalarını müşterileriyle paylaşıyor. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranıyla banka müşterilerine sağlıyor. Son olarak Akbank da bir kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriliyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredi imkanından sadece kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerli oluyor. Yapılan bu indirimlerin hemen ardından ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler kararını verecek.
Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Ayın ilk günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunuldu. Aynı zamanda Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL'lik bu fırsat kısa sürede çok kişi tarafından kullanıldı. Bu doğrultuıda kampanya ile ilgili son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar ev, araba alma fikri ya da ihtiyacı üzere kredi çekmek istemesi nedeniyle faiz oranlarına kapsamlı bir şekilde göz atıyor.
AKBANK MOBİL'DEN MÜŞTERİ OLANLARA HOŞ GELDİN KREDİSİ
Mobilden Akbanklı olan %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredini kullanabiliyor. Kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerlidir.
Kredi başvurusunu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenler başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilir.
Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler. Tüm müşteriler, müşteri olduktan sonra 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurulabilir.
Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL, maksimum vade 12 aydır. Söz konusu kredi talepleri Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.