Dosya, ek masraf ücreti ödemeden alabilirsiniz! Şimdi katılana anında faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Akbank, Enpara, Ziraat faiz oranları

Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Ayın ilk günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunuldu. Aynı zamanda Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL'lik bu fırsat kısa sürede çok kişi tarafından kullanıldı. Bu doğrultuıda kampanya ile ilgili son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar ev, araba alma fikri ya da ihtiyacı üzere kredi çekmek istemesi nedeniyle faiz oranlarına kapsamlı bir şekilde göz atıyor.