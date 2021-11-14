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Haberler Ekonomi TOKİ'den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! Ucuz daire fırsatı başlıyor

TOKİ'den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! Ucuz daire fırsatı başlıyor

Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor. Kasım ayında TOKİ'de yeni kampanyalar başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle daire satışı başladı. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.

takvim.com.tr
14.11.2021 09:48 - Son Güncelleme: 14.11.2021 09:50
Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor

TOKİ uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği 9 ildeki konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. TOKİ açık satış yönetemiyle 832 dairenin satışını gerçekleştirecek.

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Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor

İşte konut satışının yapılacağı iller;

Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor

VAN

49 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 182.250 liradan başlıyor ve 931.284 liraya kadar ulaşıyor.

Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor

BARTIN

108 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 193.067 liradan başlıyor ve 347.849 liraya kadar ulaşıyor.

Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Ucuz daire fırsatı başlıyor

KARS

153 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 249.029 liradan başlıyor ve 478.223 liraya kadar ulaşıyor.

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