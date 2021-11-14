TOKİ'den dar gelirliye ve asgari ücretliye müjde! Kura-çekiliş-açık artırma olmadan ev sahibi olabilirsiniz! Ucuz daire fırsatı başlıyor

TOKİ uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği 9 ildeki konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. TOKİ açık satış yönetemiyle 832 dairenin satışını gerçekleştirecek.