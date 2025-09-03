Kadraj Galeri Kadraj İkon Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101'de haftanın indirimleri

Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101'de haftanın indirimleri

A101, 4 Eylül Perşembe günü için hazırladığı indirimli ürünleriyle gündeme geliyor. Bu hafta mutfak işlerini kolaylaştıran teknolojik aletler ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Özellikle Arzum Ar1074 Shake'n Take Kişisel Blender ve Arzum AR2009 Tost Makinesi, cazip fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. İşte haftanın fırsatları…

Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:21
Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101’de haftanın indirimleri

A101'de bu hafta teknoloji ve ev aletlerinde büyük indirimler yer alıyor. 4 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğu, özellikle mutfak ve kişisel bakım ürünleriyle dolu. A101'e bu hafta saçlara parlaklık ve hacim kazandırmayı hedefleyen Kiwi KHT 4470 İyonik Saç Tarağı satışa sunulacak. İşte A101 kampanyalı ürünler listesi…

Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101’de haftanın indirimleri

A101 AKTÜEL 4 EYLÜL BROŞÜRÜ

Rimli Desenli Meşrubat Bardağı: 65 TL

Rimli Desenli Su Bardağı: 60 TL

Desenli Meşrubat Bardağı: 55 TL

Desenli Su Bardağı: 50 TL

Kapaklı Şişe (1300 cc): 100 TL

Kulplu Bardak: 45 TL

Round Desenli Saklama Kabı (3200 cc): 55 TL

Round Desenli Saklama Kabı (1600 cc): 85 TL

Saklama Kabı (500 cc): 109 TL

Ağaçlı Sunum Bardağı: 40 TL

Saklama Kabı (240 cc): 40 TL

Kavanoz (1000 cc): 65 TL

Kavanoz (1600 cc): 75 TL

Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101’de haftanın indirimleri

Tadelle Maxinut Fındıklı Gofret 4x30 g: 75 TL

Tadelle Çikolata Kaplı Gofret 28 g: 12,50 TL

7 Days Kakao Kruvasan 6x40 g: 75 TL

Ülker Bitter Çikolata 60 g: 55 TL

Give Me Gofret 30 g (Sütlü Fındıklı, Muzlu-Çilekli, Antep Fıstıklı): 6,50 TL

Muscle Station Protein Bar 40 g: 25 TL

Xroll Dondurma Külahı 88 g: 47,50 TL

Wefood Karabuzağ Patlağı 100 g: 39,50 TL

Fenomen Şeker Hediyeli Rüzgar Gülü 25 g: 39,50 TL

Funvesta Sakız Hediyeli Sevimli Dostlar 25 g: 39,50 TL

Frogger 5'li Top Şekerli Meyve Aromalı Mix Sakız 22 g: 6 TL

Toffix Karma Yumuşak Şeker 470 g: 89 TL

Original Gourmet Lollipop 31 g: 8,50 TL

Tayaş Pencil Yumuşak Şeker 75 g: 19,50 TL

Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101’de haftanın indirimleri

Eti Cin Portakal Jöleli Bisküvi 3x114 g: 50 TL

Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Proteinli Bisküvi 158 g: 39,50 TL

Eti Crax Çubuk Kraker 175 g: 29,50 TL

Eti Petito Ayıcık Figürlü Çikolata 72 g: 69,50 TL

Biscokata Stix Karamel Parçacıklı Çubuk Bisküvi 38 g: 23 TL

Boombastic Marshmallowlu Kek 40 g: 17,50 TL

Şölen Luppo Sandviç Kek Mini 40 g: 21,50 TL

Şölen Luppo Lupp Kek 40 g: 6 TL

Eti Çağla Gold Yer Fıstıklı Karamelli Bar Çikolata 45 g: 19,50 TL

Eti Çilekli Beyaz Çikolatalı Gofret 29 g: 12,50 TL

Popits Draje Şekerli Bisküvi 33 g: 10 TL

Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı 68 g: 24 TL

Ozmo Burger 36 g: 14,50 TL

Ozmo Tüp Kakaolu Fındık Kreması 35 g: 18 TL

Sepette yok yok! A101 aktüel 4 Eylül broşürü! Blender, iyonik tarak, tost makinası… İşte A101’de haftanın indirimleri

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü