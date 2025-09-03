Tarım Kredi Market’te fırsat festivali! 15 Eylül’e kadar geçerli temizlik, kahvaltılık ve et ürünlerinde dev indirimler başladı

1-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ
Demlik Süzen Poşet Siyah Çay (41,90 TL): 100 g
Tarsüt Tereyağı (169,90 TL): 400 g
Taze Beyaz Peynir (169,00 TL): 1000 g
Süzme Peynir (132,50 TL): 850 g
Balparmak Kahvaltılık Süzme Çiçek Balı (299,90 TL): 460 g
Tamek Kahvaltılık Sos Çeşitleri (54,50 TL): 640 g
Tarsüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (295,00 TL): 1000 g
Labne (69,00 TL): 400 g
Namet Hindi Füme (69,90 TL): 60 g
Dimes Meyve Suyu Çeşitleri (44,90 TL): 1 L
Karamürselbey Dondurulmuş Tavuk (49,90 TL): 1000 g
Pirinç (49,90 TL): 1000 g
Geleneksel Reçel Çeşitleri (49,90 TL): 380 g
Helva Çeşitleri (49,90 TL): 350 g
Organik Yumurta (99,00 TL): 10'lu
Fermente Dana Sucuk (119,90 TL): 180 g
Dana Macar Salam Dilimli (22,50 TL): 50 g
Dana Paçanga Pastırma (169,90 TL): 120 g
Banvit Dana Jumbo Sosis (99,50 TL): 330 g
İsil İşlem Görmüş Piliç Sucuk (74,90 TL): 450 g
Yörsan Peynir Çeşitleri (32,50 TL): 100 g
Karper Üçgen Peynir (22,50 TL): 8'li, 100 g
Yayla Tereyağı (32,50 TL): 100 g
Tarsüt Krem Peynir (44,50 TL): 300 g
Yer Fıstığı Ezmesi (64,50 TL): 350 g
Banada Fındık Ezmesi (149,90 TL): 700 g
Yağlı Salamura Siyah Zeytin (174,90 TL): 1600 g
Superfresh Milföy Hamuru (89,90 TL): 500 g
Banvit Parmak Patates Donuk (59,90 TL): 1000 g
Dana Emek Arası Sucuk (79,90 TL): 130 g
Dana Sosis (79,90 TL): 250 g
Dana Macar Salam (79,90 TL): 250 g