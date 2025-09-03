Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market'te fırsat festivali! 15 Eylül’e kadar geçerli temizlik, kahvaltılık ve et ürünlerinde dev indirimler başladı

Tarım Kredi Market'in yeni indirim kataloğu yayınlandı ve pek çok üründe inanılmaz fiyatlar dikkat çekiyor. Temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygulanan bu indirimler, 15 Eylül'e kadar devam edecek. Özellikle peynir, sucuk, tavuk gibi kahvaltılık ve et ürünlerindeki cazip fiyatlar, alışveriş sepetlerini doldurmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte Tarım Kredi'de fırsat festivali…

Giriş Tarihi: 03.09.2025 12:10
Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride yapılan indirimler, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Peki kampanyalı ürünler hangisi? İşte fiyat listesi…

TARIM KREDİ MARKET'TE FIRSAT FESTİVALİ

İlk Hasat Çay (1000 g): 219,90 TL

Süt (3,1 yağlı, 1 L): 33,90 TL

Ayran (1500 ml): 37,90 TL

Yoğurt (Yarım yağlı, 2500 g): 79,90 TL

Sütlü ve Meyveli Kefir Çeşitleri (Orman Meyveli, Çilekli, Sade, 1 L): 64,90 TL ve 54,90 TL

Tamek Vişne ve Çilek Reçeli (800 g): 119,90 TL ve 99,90 TL

Un (5 kg): 48,90 TL

Nohut (1000 g): 44,90 TL

Tavuk Bonfile Çeşitleri (kg): 189,00 TL

Yayla Tereyağı (225 g): 109,90 TL

Gold Kahve (250 g): 167,90 TL

Ayçiçek Yağı (2 L): 219,90 TL

Sızma Zeytinyağı (2 L): 469,00 TL

Klasik Bitkisel Margarin (%70 yağlı, 250 g): 32,50 TL

Ezgi Zeytin (150 g): 59,90 TL

Ketçap ve Mayonez (Acısız, 650 g): 44,90 TL ve 48,90 TL

Puding Çeşitleri: Ürünlerde %20 indirim

Sıvı Yağ (1 L): 109,00 TL

Kuzuoğlu Dana Hamburger Köfte (360 g): 189,90 TL

Şahin Kuzu İncik (400 g): 229,90 TL

Kofteci Mustafa Pizza (Karışık, 400 g): 124,90 TL

Koop Market Makarna Çeşitleri (Fiyonk, Burgu, Çubuk, Erişte, Uzun, 500 g): 17,90 TL

Marmarabirlik Zeytin (171-200 S, 800 g): 179,90 TL

2-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Karişik Kuruyemiş (200 g): 109,90 TL

Fındık (400 g): 239,90 TL

Ülker İkram (Çikolatalı, 3x84 g): 44,90 TL

Obsesso Soğuk Kahve (250 ml): 34,90 TL

Kızılay Maden Suyu (2 L): 23,90 TL

Kare Çikolata Çeşitleri (60 g): %20 İndirim

Petit Beurre (270 g): 44,90 TL

Gazoz (1,5 L): 42,90 TL

Portakal (1,5 L): 40,90 TL

Tuvalet Kağıdı (32'li): 139,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (500 ml): 57,90 TL

Çamaşır Deterjanı (Sıvı, 3 L): 149,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (3 L): 89,90 TL

Şampuan Çeşitleri (400 ml): 99,90 TL

Optik Beyazlık Diş Macunu (50 ml): 16,90 TL

Diş Fırçası: 74,90 TL

Diş Macunu (100 ml): 76,90 TL

Ağız Bakım Suyu (500 ml): 34,90 TL

Çöp Poşeti Çeşitleri: 19,90 TL

Mikro Sünger: 68,90 TL

Trend Sünger Klasik: 24,90 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı (1000 ml): 38,90 TL

Yüzey Temizleyici (1500 ml): 41,90 TL

Çamaşır Suyu (4 kg): 99,90 TL

Yüzey Temizleyici Sprey: 34,90 TL

Sprey Temizleyici (1000 ml): 44,90 TL

Sparx Bulaşık Kapsülü (30'lu): 139,90 TL

1-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Demlik Süzen Poşet Siyah Çay (41,90 TL): 100 g

Tarsüt Tereyağı (169,90 TL): 400 g

Taze Beyaz Peynir (169,00 TL): 1000 g

Süzme Peynir (132,50 TL): 850 g

Balparmak Kahvaltılık Süzme Çiçek Balı (299,90 TL): 460 g

Tamek Kahvaltılık Sos Çeşitleri (54,50 TL): 640 g

Tarsüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (295,00 TL): 1000 g

Labne (69,00 TL): 400 g

Namet Hindi Füme (69,90 TL): 60 g

Dimes Meyve Suyu Çeşitleri (44,90 TL): 1 L

Karamürselbey Dondurulmuş Tavuk (49,90 TL): 1000 g

Pirinç (49,90 TL): 1000 g

Geleneksel Reçel Çeşitleri (49,90 TL): 380 g

Helva Çeşitleri (49,90 TL): 350 g

Organik Yumurta (99,00 TL): 10'lu

Fermente Dana Sucuk (119,90 TL): 180 g

Dana Macar Salam Dilimli (22,50 TL): 50 g

Dana Paçanga Pastırma (169,90 TL): 120 g

Banvit Dana Jumbo Sosis (99,50 TL): 330 g

İsil İşlem Görmüş Piliç Sucuk (74,90 TL): 450 g

Yörsan Peynir Çeşitleri (32,50 TL): 100 g

Karper Üçgen Peynir (22,50 TL): 8'li, 100 g

Yayla Tereyağı (32,50 TL): 100 g

Tarsüt Krem Peynir (44,50 TL): 300 g

Yer Fıstığı Ezmesi (64,50 TL): 350 g

Banada Fındık Ezmesi (149,90 TL): 700 g

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (174,90 TL): 1600 g

Superfresh Milföy Hamuru (89,90 TL): 500 g

Banvit Parmak Patates Donuk (59,90 TL): 1000 g

Dana Emek Arası Sucuk (79,90 TL): 130 g

Dana Sosis (79,90 TL): 250 g

Dana Macar Salam (79,90 TL): 250 g

1-7 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ