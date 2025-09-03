Tarım Kredi Market’te fırsat festivali! 15 Eylül’e kadar geçerli temizlik, kahvaltılık ve et ürünlerinde dev indirimler başladı

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride yapılan indirimler, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Peki kampanyalı ürünler hangisi? İşte fiyat listesi…