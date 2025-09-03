BİM, Eylül ayına özel aktüel kataloğunu açıkladı. 5 Eylül'den itibaren gıda, temizlik, mutfak ve ev tekstili ürünlerinde cazip indirimler alışveriş severleri bekliyor. İşte 5-9 Eylül BİM avantajlı ürünler ve fiyat listesi...