PODCAST CANLI YAYIN

5-9 Eylül BİM aktüel kataloğu | Bu hafta BİM'de neler var? Cep telefonu, kulaklık, TV, su ısıtıcı, baskül...

BİM Eylül ayına özel indirim fırsatlarını duyurdu. 5-9 Eylül tarihlerinde BİM aktüel kataloğu, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 5 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak katalogda hem mutfak ihtiyaçlarını hem de ev tekstili ve kırtasiye alışverişini cazip fiyatlarla yapmak mümkün. Temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra tencere setleri, saklama kutuları, nevresim takımları ve kırtasiye malzemeleri de kampanyada öne çıkan seçenekler arasında. Peki 5-9 Eylül tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

BİM, Eylül ayına özel aktüel kataloğunu açıkladı. 5 Eylül'den itibaren gıda, temizlik, mutfak ve ev tekstili ürünlerinde cazip indirimler alışveriş severleri bekliyor. İşte 5-9 Eylül BİM avantajlı ürünler ve fiyat listesi...

Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
  2. Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL
  3. Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL
  4. Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL
  5. Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL
  6. Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL
  7. Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL
  8. Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL
  9. Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL
  10. Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL
  11. Led Yazı Tahtası 549 TL
Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
  2. Philips Süpürge 5.490 TL
  3. Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  4. Philips Su Isıtıcı 999 TL
  5. Philips Doğrayıcı 1.490 TL
  6. Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL
  7. Keysmart Baskül Tartı 399 TL
  8. Baharat Öğütücü 299 TL
  9. Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL
  10. Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL
  11. WAG Maşası 790 TL
Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. Chef's Sütlük 189 TL
  2. Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL
  3. Chef's Krep Tava 229 TL
  4. Rendeli Saklama Kabı 199 TL
  5. Chef's Tava 289 TL
  6. Çelik Sefer Tası 309 TL
  7. Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL
Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. 7 Parça Çerezlik 279 TL
  2. Kedi Figürlü Kupa 209 TL
  3. Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL
  4. Cam Kase 139 TL
  5. Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL
  6. Odlin Çay Seti 299 TL
Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
  2. Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL
  3. Kadın Eşofman Altı 299 TL
  4. Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL
  5. Kadın Omuz Çantası 329 TL
Takvim Logo

BİM 5 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  1. 12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL
  2. Yükselen Zeka Keçeli Cırt Cırtlı İlk Oyun Etkinlik Kitabım 249 TL
  3. Oyuncak Spor Araba 199 TL
  4. Piccolo Mondi 199 TL
  5. Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 389 TL
  6. Cosby Sürtmeli Polis Arabaları 89 TL
  7. Dönen Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 199 TL
Takvim Logo

BİM 9 EYLÜL 2025 SALI AKTÜEL KATALOĞU

  1. Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 389 TL
  2. Nestle Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu 375 gr 125 TL
  3. Sırma Portakal Çiçeği & Misket Limonu Aromalı, Limonlu Mineralli Gazlı İçecek 6x250 ml 79,50 TL
  4. Pin Reyhan'lı Aromalı Soğuk Çay 1 Litre 34,50 TL
  5. Kilikya Şalgam Suyu 3 Litre 49,50 TL
  6. Ülker Caramio 7 gr 4,50 TL
  7. Torku Kaplamalı Gofret 25 gr 3,75 TL
  8. Ülker Piko Sütlü Çikolata Kaplı Portakal Aromalı Bar 29 TL
  9. Kurabiyecizade Kurabiye Çeşitleri (Elmalı, Damla Çikolatalı) 64,50 TL
  10. Ülker Altınbaşak Yoğurt ve Mevsim Çeşnili Kraker 120 gr 31 TL
  11. Ülker Çokoprens 30 gr 5 TL
  12. Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 7 TL
  13. Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 119 TL
  14. Ülker Dankek Pöti Meyveli Kek 35 gr 7 TL
  15. Eti Popkek Şeftalili Kek 55 gr 11 TL
  16. Cino Sütlü Çikolata Kaplı Bar 25 gr 5 TL
  17. Ülker Cocostar Çikolata Kaplamalı Bisküvi 22 gr 7,50 TL
  18. Eti Gong Pops Peynir ve Soğan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 45 TL
  19. Bonart Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 35 TL
  20. Eti Muz Kremalı Bisküvi 61 gr 9,75 TL
  21. Derme Yaş Hurma 500 gr 99 TL
  22. Patos Rolls Mısır Cipsi Jalapeno Lime Aromalı 109 gr 29,50 TL
  23. Star Krak Mısır Çerezi 150 gr 29,50 TL
  24. Proteinocean Protein Bar Tiramisu Aromalı 50 gr 45 TL
  25. Doğanay Limonata 2 Litre 49 TL
Takvim Logo

BİM 9 EYLÜL 2025 SALI AKTÜEL KATALOĞU

  1. Safya Mısır Yağı 5 Litre 339 TL
  2. Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı Sprey 250 ml 99 TL
  3. Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 355 TL
  4. Saban Yerli Yaprak Kırmızı Mercimek 1 Kg 49,50 TL
  5. Yayla Bulgur Çeşitleri 31,50 TL
  6. Yayla Pirinç Çeşitleri 1 Kg 57,50 TL
  7. PastaVilla Junior Sevimli Rakamlar Makarnası 350 gr 22,50 TL
  8. PastaVilla Makarna Çeşitleri 27,50 TL
  9. Makaroma Lazanya 500 gr 85 TL
  10. Lokman Geleneksel Reçel Çeşitleri 69,50 TL
  11. Cem Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg 201-260 adet/kg 145 TL
  12. Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 145 TL
  13. Fide Közlenmiş Patlıcan 650 gr 49 TL
  14. Sana Margarin Klasik Kase 250 gr 34,50 TL
  15. Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre 29,50 TL
  16. Dardanel Ton Balığı Eko Poşet 80 gr 37,50 TL
  17. Seres Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 69 TL
  18. Gourmy Değirmenli Çeşni Çeşitleri 80&90 gr 45 TL
  19. Kent Boringer Kentquick Topping Sos Çeşitleri 49,50 TL
  20. Gesaş Helva Çeşitleri 500 gr 55 TL
Takvim Logo

BİM 9 EYLÜL 2025 SALI AKTÜEL KATALOĞU

  1. Dost Pastörize Caffe Latte 1 Litre 49,50 TL
  2. Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279 TL
  3. Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL
  4. Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 239 TL
  5. Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL
  6. Sek Labne 3x180 gr 109 TL
  7. Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL
  8. Peysan Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr 129,50 TL
  9. Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 62,50 TL
  10. İçim Tereyağı 750 gr 299 TL
  11. Sek Süzme Yoğurt 400 gr 49,50 TL
  12. Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 89,50 TL
  13. Danone Probiyotik Bowl 150 gr 36,50 TL
  14. Dost Ayran 2 Litre 54,50 TL
  15. Dost Naneli Ayran 300 ml 11,75 TL
  16. Feast Patates Churros 1000 gr 88 TL
  17. Gedik Piliç Döner 500 gr 129 TL
  18. Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 89 TL
  19. Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL
  20. Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 gr 225 TL
  21. Tatlı Bey Fırınlanmış Peynir Helvası 200 gr 39,50 TL
  22. Pınar Açıkbüfe Hindi Salam 50 gr 10 TL