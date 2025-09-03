5-9 Eylül BİM aktüel kataloğu | Bu hafta BİM'de neler var? Cep telefonu, kulaklık, TV, su ısıtıcı, baskül...
BİM Eylül ayına özel indirim fırsatlarını duyurdu. 5-9 Eylül tarihlerinde BİM aktüel kataloğu, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 5 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak katalogda hem mutfak ihtiyaçlarını hem de ev tekstili ve kırtasiye alışverişini cazip fiyatlarla yapmak mümkün. Temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra tencere setleri, saklama kutuları, nevresim takımları ve kırtasiye malzemeleri de kampanyada öne çıkan seçenekler arasında. Peki 5-9 Eylül tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünler listesi...
