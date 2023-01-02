İŞKUR güncel başvuru iş ilanları: En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!
Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde İŞKUR güncel iş ilanları gelmeye devam ediyor. Bu anlamda KPSS şartsız ve sınavsız başvuru yapabilirsiniz. En fazla aranan kadrolar ise, beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak öne çıkıyor.
02.01.2023 14:23 - Son Güncelleme: 02.01.2023 14:25
İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
İşkur Güvenlik Ve Temizlik Görevlisi Başvuru Şekli
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.