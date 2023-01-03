2023 zamlı sosyal yardım paraları YATTI MI, ne kadar olacak? Ocak ayı aile destek yardımı kaç TL oldu? 2023 Aile destek ödeme TAKVİMİ!
Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı zamlı ücretler de bu kapsamda araştırılmaya başlandı. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Peki, Ocak ayında aile destek ödemeleri kaç TL olacak? Ocak ayında aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son bilgiler...
03.01.2023 06:20 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:40
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar Ocak ayı itibariyle merak edilip araştırılmaya başlandı. 2023'te sosyal yardımlarda artış yaşanacak. 2022'de aile destek ödemeleri 850-1250 TL arası yatırılıyordu. Peki, Ocak ayı aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023 zamlı sosyal yardım paraları kaç TL olacak? Aile destek ödeme TAKVİMİ-LİSTESİ 2023!
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ