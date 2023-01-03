2023 zamlı sosyal yardım paraları YATTI MI, ne kadar olacak? Ocak ayı aile destek yardımı kaç TL oldu? 2023 Aile destek ödeme TAKVİMİ!

2023 OCAK AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.