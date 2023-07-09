2’si 1 arada Torba Yasa müjdesi açıklandı! Meclis 9 madde için düğmeye bastı! Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, Bağkur affı...

Hükümet, memur ve emekli maaşı zamlarını içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, toplumun her kesimine dokunacak kapsamlı ikinci bir torba yasa için çalışmalara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, sosyal güvenlik alanında beklenen sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? 2. Torba yasada Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, Bağkur affı var mı? İşte detaylar...