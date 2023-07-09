SSK-SGK, Bağkur, EYT’liye yeni zam tablosu netleşti! %25+%9 ek artışla 7.500, 8.000 TL alana 9.945 TL! En düşük 4A-4B-4C KÖK maaşlar hesaplandı! İntibak ilavesi...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN SON DAKİKA ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli aylıklarına ilişkin son dakika bir açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, memur ve emekli aylıklarına yapılan artışlar ve Hazine bütçesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."