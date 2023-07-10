Vergi kaydı Bağkur kayıt tarihini geri çekecek mi? Emekli, memur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! En az 589 gün staj detayına dikkat! 99'dan önce...

YIPRANMA EYT'Lİ YAPAR MI?

SORU: 1 Ocak 1975 doğumluyum. 24 Kasım 1999'da ilk sigorta girişim oldu. Temmuz 2000'de yedek subay olarak 15 ay askerlik yaptım. Emekli Sandığı ile beraber 5972 günüm var (4a ve 4c toplamı). Yedek subaylıkta kazanılan fiili hizmet zammı süresi sigorta girişimi farazi olarak geri götürür mü? Götürüyorsa EYT'li olabiliyor muyum?

CEVAP: Sorunuzu 2 Nisan 2023 tarihli gazetemizde cevaplandırmıştık. Sanırım gazeteyi takip etmediniz. Yedek subaylıkta kazanılan Fiili Hizmet Süresi Zammı'nın (yıpranma süresinin) başlangıç tarihini farazi olarak geriye götürmesi; ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların tabi olduğu kademeyi (emeklilik şartlarını) belirlemek için yapılan bir uygulama. İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olduğunuzdan maalesef size uygulanamayacağından yıpranma süresi ile EYT kapsamına giremezsiniz.

Emekli olmak için; 7000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 1028 gün daha prim ödeyip toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de yine 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).