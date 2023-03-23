RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Ardı ardına duyurular yapıldı. SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde öğlen saatlerinde geldi! 2000 yılından öncesinde işyeri açmış, ancak henüz kayıt yaptırmamış bir vatandaş, geçmişe dönük olarak kaydını yaptırabilir. Bu sayede, parasal nedenlerle kayıt olamayan vatandaşlar, geriye dönük olarak borçlanma fırsatı elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecekler. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?

takvim.com.tr
23.03.2023 16:05 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:07
2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Emeklilik, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biridir. Emekli olmak için çalışanlar, hizmet verdikleri farklı kurumlardaki hizmetlerini birleştirmek suretiyle prim gün sayılarını tamamlamaya çalışırlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Bu yöntem sayesinde, çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün sayılarını tamamlayabilirler.

2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Ayrıca, doğum ve askerlik gibi şartları yerine getiren vatandaşların günleri de prim günlerine dahil edilir. Böylece çalışanlar erken emekli olma fırsatı elde ederler.

2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Hizmet birleştirme işlemi, çalışanlar için oldukça yararlıdır. Bu işlem sayesinde emeklilikte alacakları maaşları artırma şansı da bulunmaktadır.

2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!

Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak için, SGK kurumuna başvurmak yeterlidir. Böylece hizmet birleştirme işlemiyle yüksek kazanç elde edebilirsiniz!

SON DAKİKA