2.921 gün erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi!
Ardı ardına duyurular yapıldı. SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde öğlen saatlerinde geldi! 2000 yılından öncesinde işyeri açmış, ancak henüz kayıt yaptırmamış bir vatandaş, geçmişe dönük olarak kaydını yaptırabilir. Bu sayede, parasal nedenlerle kayıt olamayan vatandaşlar, geriye dönük olarak borçlanma fırsatı elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecekler. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?
23.03.2023 16:05 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:07
Ayrıca, doğum ve askerlik gibi şartları yerine getiren vatandaşların günleri de prim günlerine dahil edilir. Böylece çalışanlar erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak için, SGK kurumuna başvurmak yeterlidir. Böylece hizmet birleştirme işlemiyle yüksek kazanç elde edebilirsiniz!