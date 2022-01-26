2750, 2500, 2000 TL! aylık düzenli maaşı olanlara ödenecek! Başvuru yapan herkese geri ödemesiz nakit desteği!

Aylık emekli maaşı oranlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Buna göre aylık net aylığı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.650 TL ödeme yapılması hedeflenirken, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 2.500 TL nakit promosyon artı 250 TL'ye varan ek ödeme fırsatları sunulmaktadır.