2750, 2500, 2000 TL! aylık düzenli maaşı olanlara ödenecek! Başvuru yapan herkese geri ödemesiz nakit desteği!
2022 yılının ilk ayında TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli maaşlarında geçerli olacak yeni zamlar belirlendi. Ek zamlarında belli olmasının ardından birçok emekli ise ek zammın dışında diğer destekleri de araştırmaya başladı. Bankaların emekli müşteri sayısını artırmak için sunduğu emekli maaşı promosyon ödemelerinde ise bu yıl en yüksek oranlar görülmeye devam ediyor. Emekli maaşını ilgili bankalara taşıyanlara özel promosyon avantajlarından hemen yararlanabilirsiniz. Peki en çok emekliye promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar.
2022 Yılında Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Emekli maaşlarına 2022 yılı için yapılan zam oranlarının belirlenmesinin ardından, maaşını ilgili bankalara taşımayı kabul eden emekliye özel yüksek promosyon fırsatları sunuluyor. 2.750TL'ye varan yüksek nakit promosyon fırsatları ile vatandaşların maaşına ek destek alması sağlanacak.
Yapı Kredi Bankası ve TEB'in 2.750 TL'ye varan emekli nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra Akbank ve Garanti BBVA ise 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı ile maaşını taşıyan SGK emeklilerine ek destek sağlamaya devam ediyor.
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Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu
Yapı Kredi Bankası tüm SGK emeklilerinin 2022 yılında yüksek oranda promosyon ödemesi almasını sağlayacak. 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanmak isteyenlerin, 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları gerekecektir. 3 yıllığına maaşlarını taşımayı taahhüt eden emeklilere ek ödeme avantajları sağlanmaktadır.