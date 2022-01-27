KPSS'siz sınavsız ilköğretim mezunu 14.095 beden işçisi, temizlik görevlisi alınacak! Engelli ve ya engelsiz... 2022 Ocak İŞKUR iş ilanları

İŞKUR 2022 iş ilanları araştırılıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli binlerce iş ilanı bulunuyor. İŞKUR aracılığı ile bu ilanlara başvuranlar hemen görüşmeye çağırılıyor. Söz konusu bu ilanlarda belirli şartlar da yer alıyor. Şartları taşıyanlar işverenle anlaşmaları halinde işe başlıyor. Her gün yüzlerce vatandaş kendisine en uygun işi bulmak için İŞKUR'un sitesinde arama kısmına çalışmak istediği mesleği yazarak 81 ildeki iş ilanlarını inceliyor. İşte beden işçisi, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi iş ilanları...