27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet Ziraat Bankası tarafından 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!
Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere farklı faydalar getirirken, evlenecek gençler amacıyla de bir destek mekanizmasını barındırıyor. Yetim kız çocuklarına verilebilecek çeyiz parası miktarı, ödenen yetim maaşına bağlı olarak farklılık gösterir. Çeyiz parası alabilmek amacıyla kesinlikle kız çocuklarının resmi müracaat yapması gerekir. Çeyiz ödeneği amacıyla vatandaşların, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden müracaatlarını iletmeleri şarttır.
Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere farklı faydalar getirirken, evlenecek gençler amacıyla de bir destek mekanizmasını barındırıyor. Çeyiz yardımı 24 maaş tutarında oluyor. Halk arasında çeyiz parası olarak tanınan devlet evlilik yardımı ya da evlenme ödeneği, evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan bayanlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verdiği toplu paradır. Bu yardım 2008'den beri uygulanmaktadır. İşte detayları...
HEM ÇEYİZ PARASI HEM MAAŞ OLUR MU?
Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Evlilik 2 yıldan önce sona ererse maaş bağlanması için 2 yılın dolması bekleniyor..
İKİNCİ EVLİLİKTE ÖDENİYOR MU?
Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor..
DİĞER HAK SAHİPLERİ ETKİLENİYOR MU?
Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.