27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet Ziraat Bankası tarafından 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere farklı faydalar getirirken, evlenecek gençler amacıyla de bir destek mekanizmasını barındırıyor. Çeyiz yardımı 24 maaş tutarında oluyor. Halk arasında çeyiz parası olarak tanınan devlet evlilik yardımı ya da evlenme ödeneği, evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan bayanlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verdiği toplu paradır. Bu yardım 2008'den beri uygulanmaktadır. İşte detayları...