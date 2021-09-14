Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!
Milyonlarca kişi SGK prim borcu için yapılandırmaya başvururken en önemli detayın farkında bile değil. Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik mümkün. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.
14.09.2021 09:34
- Son Güncelleme: 14.09.2021 09:34
Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak.
BAĞ-KUR'LU İÇİN FIRSAT
Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor. Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor.