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Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

Milyonlarca kişi SGK prim borcu için yapılandırmaya başvururken en önemli detayın farkında bile değil. Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik mümkün. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.

14.09.2021 09:34 - Son Güncelleme: 14.09.2021 09:34
Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak.

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Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

Son başvuru tarihi 30 Eylül'e uzatılan yapılandırma vatandaşın devlete olan bütün borçlarını kapsarken aynı zamanda emeklilik yolunu da açıyor.

Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken ana paraya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek.

Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor.

Yapılandırmaya başvurun emekli olun! Milyonları ilgilendiriyor! Silinen Bağ-Kur’dan kolay emekliliğe!

BAĞ-KUR'LU İÇİN FIRSAT
Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor. Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor.

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