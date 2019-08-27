27 Ağustos bankaların konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları!

Kredi faizleri sert bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bugün Akbank'ında faiz indirim kararından sonra vatandaşlar kredi çekecek bankaları aramaya başladı. Özel bankalardan da kredi faiz oranları ile ilgili yeni adımlar geliyor. Birçok banka konut kredisi faiz oranını 1.5'in altına geriletti. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük taşıt kredisi faizi kaç? İşte 27 Ağustos 2019 Salı konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

27.08.2019 17:40 - Son Güncelleme: 27.08.2019 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





