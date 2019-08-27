27 Ağustos bankaların konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi faiz oranları!
Kredi faizleri sert bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bugün Akbank'ında faiz indirim kararından sonra vatandaşlar kredi çekecek bankaları aramaya başladı. Özel bankalardan da kredi faiz oranları ile ilgili yeni adımlar geliyor. Birçok banka konut kredisi faiz oranını 1.5'in altına geriletti. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük taşıt kredisi faizi kaç? İşte 27 Ağustos 2019 Salı konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalar elini taşın altına koydu. Birçok banka faiz oranının 24'ten 19.75'e düşmesi sonrası faiz oranlarını cazip seviyelere geçti. Özellikle konut kredisinde yüzde 2'li seviyelerden 1.4'lü seviyelere gelindi. Kamu bankalarında bu oran yüzde 1'in altına düştü. Konut satışları patlarken, taşıt satışları da hareketlendi. Özellikle ikinci el pazarında hareketlilik tavan yaptı. Vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinin en uygun seçeneklerini araştırıyor. Peki, en uygun konut, ihtiyaç taşıt, kredisi hangi bankada? İşte 26 Ağustos kredi faiz oranları...
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI ETKİLİ OLDU
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya uzun süre faizi sabit tuttu. Faizin yüksek olması inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yarattı. Görev değişikliğinin ardından ilk toplantıda faiz indirimi gerçekleşti. Radikal bir adım atan Merkez Bankası yüzde 24'lük faizi psikolojik sınır olarak belirtilen yüzde 20'nin hemen altına 19.75'e çekti.
Faiz indiriminin ardından dolarda tahmin edildiği gibi sert bir dalgalanma olmadı. Dolar sınırlı tepki gösterirken, kısa sürede düşüşe geçti. Böylece faiz düşerse dolar çıkar söylemleri de boşa çıkmış oldu. Merke Bankası'nın kademeli olarak faizi düşürmesi, düşüşlerin de kredi faizlerine olumlu yansıması bekleniyor.
ATEŞİ ZİRAAT BANKASI YAKTI
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ertesinde Ziraat Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, "Konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak güncellenmiştir" dedi. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar bankaya hücum etti, konut sektörü yeniden atak yaptı.