%25,47 ve %30,5 emekli zammında flaş gelişme! 14 günlük memur, emekli maaş farkı son dakika yattı mı? Ek zam ödemeleri hangi gün yatacak?

TBMM Genel Kurulu tarafından memur ve emekliye ek zam ile kademeli doğalgaz satış fiyatı ve diğer birçok düzenlemeyi de içeren kanunun kabulünün ardından, ek zam ödemelerinin Ocak ayı içinde mi, yoksa Şubat ayında mı ödeneceği hakkında henüz bir netlik yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya göre ek zammın ödeneceği tarihler de belli olacak.