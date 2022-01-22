Bitcoin 20 bin dolara mı düşecek? Uzmanlardan kripto para yatırımcılarına uyarı
Bitcoin piyasalarda yaşanan korku iklimi nedeniyle 35 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin başta olmak üzere önemli kripto para birimlerinde kayıplar gittikçe derinleşiyor. Uluslararası piyasalardaki bazı uzmanlar düşüşün devam etmesi halinde 20 bin dolar seviyelerine geri çekilmenin yaşanabileceğini belirtiyor. Bitcoin için analizde bulunan ünlü stratejist David Lifchitz, Bitcoin'in dev baş ve omuz modelini gerçekleştirdiğini söyledi. Liftchitz, Bitcoin'in 31 bin Dolar seviyesine düşeceğini ve 20 bin dolar seviyesine düşme ihtimalinin de olduğunu iddia etti.
Kripto para piyasalarında son dakika depremi... Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Fed'in faiz artırım hamlesini gerçekleştirecek olması, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki sert düşüşün ikinci güne taşınması, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle Kripto Para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, Altın fiyatlarının güç kazanması gibi birçok etken kripto paralarda korku iklimini ortaya çıkardı.
ABD BORSALARI YİNE ÇAKILDI
ABD borsalarında 2 günde büyük kayıplar yaşandı. Kripto paraların düşmesinde öncü nedenlerden olan ABD borsaları yine yüzde 1'in üzerinde kayba yöneldiler.
YÜZDE 50 GERİ ÇEKİLME VAR
Bir süredir ayı piyasasında olan kripto para birimleri tarihi zirvelerinden yüzde 50'ye yakın geri çekilme yaşadı.
Geçtiğimiz Kasım ayında ralli yapan kripto para birimleri sonrasında düşüş eğilimi göstermiş, kısa sürede de ayı piyasasına girmişti.