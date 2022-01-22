Bitcoin 20 bin dolara mı düşecek? Uzmanlardan kripto para yatırımcılarına uyarı

Kripto para piyasalarında son dakika depremi... Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Fed'in faiz artırım hamlesini gerçekleştirecek olması, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki sert düşüşün ikinci güne taşınması, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle Kripto Para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, Altın fiyatlarının güç kazanması gibi birçok etken kripto paralarda korku iklimini ortaya çıkardı.



