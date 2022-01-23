Durduğu yerde para kazanmak isteyenler İHYA olacak! 32 günlük mevduat çalımı geldi! Aylık 1.769,86 TL ek para kazanın
Bankaların yüksek faiz oranları ile sunmaya başladığı mevduat faiz oranları vatandaşların oturduğu yerden en cazip oranlarla kazanç elde etmesini sağlıyor. 20 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanana kur korumalı mevduat hesabı sistemi sonrasında yükselen 32 günlük mevduat faiz oranları, en düşük yatırım miktarında bile yüksek oranda kazanç elde edilmesini sağlıyor. Yüksek faiz getirisinden yararlanarak, 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar üzerinden TL birikimlerinizi hemen değerlendirmeye başlayabilirsiniz. İşte bankaların mevduat faiz oranları. Akbank, Burgan Bank, Fibabanka TEB 32 günde ayda 1.749, 3.498, 5.247, 6.996 TL vadeli mevduat kazancı veriliyor!
Söz konusu rapora göre, Türkiye'de bankacılık sektöründe toplam mevduat oranı 5 trilyon 612 milyar lira olurken, mevduat hacmi ise 4 trilyon 779 milyar lira olarak gerçekleştiği duyuruldu.
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Söz konusu verilere göre mevduat hesaplarında bankalar arası da dahil olmak üzere geçtiğimiz hafta itibariyle biten hafta için 55 milyar 260 milyon 643 bin lira artış yaşandığı kaydedildi.
Yaşanan söz konusu artışın özellikle TL mevduat hesaplarında yapılan yeni düzenlemeler ve kur korumalı TL mevduat sistemi ile artan mevduat faiz oranlarının etkili olduğu düşünülüyor.
Kur Korumalı Mevduatta Vergi Muafiyeti
Kur korumalı TL mevduat hesabını tüzel kişi ve şirketlerin de açmasına olanak tanınmasının ardından bu alanda şirketlere yönelik bir düzenleme daha yapıldı.