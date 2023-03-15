25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

AYLIK TUTAR 3.202 TL

İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2023 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 3.202,56 TL'dir.