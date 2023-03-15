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Haberler Ekonomi 25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK'dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK'dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

25 yıl evli kalan kişiler için emeklilik imkanı duyuruldu. Sadece 2 formülle ev hanımları da emekli aylığı alabilecek. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. İşte 25 yıl evli kalana emeklilik şartları ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
15.03.2023 23:29 - Son Güncelleme: 15.03.2023 23:29
25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

25 yıl evli kalana emeklilik imkanı! Çalışmayan anneye, eşe emeklilik geleceği hazırlamak isteyenler için fırsat kapısı aralandı. Türkiye'de belli şartları yerine getiren herkes emekli olabilir. Bu fırsat kapısı özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. İşte 25 yıl evli kalana emeklilik şartları...

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25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYLA EMEKLİLİK İMKANI

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar.

25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

AYLIK TUTAR 3.202 TL

İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2023 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 3.202,56 TL'dir.

25,26,27,28 yıl evli kalan EV HANIMLARINA emeklilik imkanı! 1.600 TL ödeyene SGK’dan ONAY MÜHRÜ! 5.500, 6.250, 7.650 TL MAAŞ İÇİN 7.200 PRİM...

-18 yaşını dolduran,

-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük veya yaşlılık aylığı almayanlar,
isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.

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