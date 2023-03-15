1,2,3,4 torun bakanlara 2.500 TL ödeme! SGK'dan anneannelere, babaannelere yatacak! Aile Bakanlığı duyurdu! PTT'den nakit çekin...
Torun bakan büyükannelere müjde! Aile Bakanlığı'ndan evde torunlarına bakan anneannelere ve babaannelere 2.500 TL yatacak. Torun bakım maaşı başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kreş desteği ve bakıcı desteğine alternatif olarak gerçekleştiriliyor. İşte torun bakım maaşı başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Torun bakım maaşı duyuruldu! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen büyükanne projesi kapsamında verilen bu destek hakkında araştırmalar hızlandı. Bir nevi torun sahibi kadınlara istihdam sağlayan bir proje olarak değerlendirilebilecek bu destekle torunlarına bakan anneanne ve babaanneye maaş ödemesi yapılıyor. İşte torun bakım maaşı şartları ve başvuru detayları...
TORUN BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Torun bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. SSK tarafından gerçekleştirilen torun bakım maaşı için belirtilen şartlara uyulması gerekiyor. Torun bakım paraları ise en fazla 12 ay boyunca aylık 425 TL olarak ödemesi gerçekleşiyor.
TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Torun bakım aylığı başvurusu, online ve elden olacak şekilde, iki ayrı kategoride incelenmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen torun bakım parası başvuruları, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Torun bakım aylığı için belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, sistemde başvuru sayfası açılmaktadır. Sistemde yer alan "Başvuru İşlemleri" butonuna tıklandıktan sonra, "Başvuru Yap" bölümü tercih edilmelidir.
TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?
-Torun bakım maaşı almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.