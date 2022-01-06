2.500 TL taksit ile taşıt kredisi! Kamu, özel bankalar 48 ay vade için güncel taşıt kredisi faiz oranları! Akbank, Garanti, TEB…

2.500 TL taksit ile taşıt kredisine başvurmak isteyenler bankalarda kaç ay vade yapılabileceği ve geri ödeme oranlarının ne olduğunu merak ediyor. Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi birçok banka 2022 yılı ile birlikte faiz oranlarını güncelledi ve taşıt kredisi çekecek olanlar bütçelerini ayarlamak için en uygun ödeme koşullarını araştırmaya başladı. Aylık 2.500 TL taksit 48 ay vade ile hangi bankadan kaç TL kredi için başvurulacağına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları!