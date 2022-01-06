2.500 TL taksit ile taşıt kredisi! Kamu, özel bankalar 48 ay vade için güncel taşıt kredisi faiz oranları! Akbank, Garanti, TEB…
Yeni yılın ilk günlerinde araba almak isteyen vatandaşlar bankaların güncellenen faiz oranlarını incelemeye başladı. Tek tek şubelere giderek yorulmadan internet üzerinden tüm detaylara ulaşmak isteyenler için kamu ve özel bankaların taşıt kredisi faiz oranlarının en güncel halini haberimizde derledik. Aylık olarak rahat ödeyeceğini düşünenler ve birikimlerine kredi ekleyerek istediği aracı almak isteyenler için 2.500 TL taksit ile 48 vade için taşıt kredisi faiz oranları hesaplamasını yaptık. Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
06.01.2022 11:28
- Son Güncelleme: 06.01.2022 12:04
2.500 TL taksit ile taşıt kredisine başvurmak isteyenler bankalarda kaç ay vade yapılabileceği ve geri ödeme oranlarının ne olduğunu merak ediyor. Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi birçok banka 2022 yılı ile birlikte faiz oranlarını güncelledi ve taşıt kredisi çekecek olanlar bütçelerini ayarlamak için en uygun ödeme koşullarını araştırmaya başladı. Aylık 2.500 TL taksit 48 ay vade ile hangi bankadan kaç TL kredi için başvurulacağına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları!