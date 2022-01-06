e-Devlet'ten başvuran 100 bin liralık geri ödemeli destek alıyor! İşletmeler 24 ay boyunca ödeme yapmayacak
Başkan Erdoğan'ın duyurduğı istihdam paketi kapsamında genç ve kadın istihdamında 75 bin kişi programdan faydalanabilecek. Amaç, şirketlerin gençlere ve kadınlara istihdam yönünü çevirmesi. Mikro ve küçük işletmelerin faydalanacağı programda 100 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler desteği aldıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.
100 BİN LİRALIK GERİ ÖDEMELİ DESTEK
Program kapsamında, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.
İşletmeler desteği aldıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.
SON BAŞVURU 31 MART
Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve destek paketine şirketlerin son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi.
Yeni destek programıyla, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.
KİMLER PAKET KAPSAMINA DAHİL?
Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.