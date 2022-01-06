e-Devlet'ten başvuran 100 bin liralık geri ödemeli destek alıyor! İşletmeler 24 ay boyunca ödeme yapmayacak

KİMLER PAKET KAPSAMINA DAHİL?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.