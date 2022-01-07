Yeni doğan bebek ürünlerinde cazip indirimler bugün BİM şubelerinde! BİM’de 12,50 TL’ye satılacak! Kiwi Baby IP Kamera fırsatı…

Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunan BİM şubelerine ekran saatlerde giden vatandaşlar kuyruk oluşturuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2022'de yeni doğan bebek ürünlerinde cazip indirimler yer alıyor. Bebek şapkası 12,50 TL'ye satılacak. Bebek Nevresim Takımı 69,90 TL, Nakışlı Bebek Yeleği 13,90 TL, Wee Baby 2'li Cam Biberon 22,90 TL, Bebek Pijama Takımı 29,90 TL'ye satılacak. Kiwi Baby IP Kamera fırsatı ise kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Yarın evine en yakın BİM şubesine gidecek olanlar için aktüel ürünleri haberimizde derledik, böylece alacaklarınızı kolayca belirleyebilirsiniz.