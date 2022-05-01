RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Temmuz ayında emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşlarında artış meydana gelecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bugün (1 Mayıs) bir açıklama yapması bekleniyor. Bilgin son açıklamasında, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerine yer vermişti. Peki, 2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam gelecek? İşte Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu!

takvim.com.tr
01.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 01.05.2022 14:25
2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Temmuz ayına az bir süre kalmasıyla birlikte yeni maaş zamları merakla bekleniyor. Milyonların heyecanla beklediği tutar için bugün Çalışma Bakanı Bilgin tarafından sürptiz bir açıklama geldi. Peki, 2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam gelecek? İşte Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu!

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2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

Temmuz ayında emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşları artacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Maliyet hesabına göre artışla taban maaşın 3.500-4000 TL arasında olması hesaplanıyor.

2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor.

2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu.

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