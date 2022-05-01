2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana en düşük kaç TL zam gelecek? Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan ek zam maaş tablosu!
Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Temmuz ayında emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşlarında artış meydana gelecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bugün (1 Mayıs) bir açıklama yapması bekleniyor. Bilgin son açıklamasında, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerine yer vermişti. Peki, 2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam gelecek? İşte Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu!
01.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 01.05.2022 14:25
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Temmuz ayına az bir süre kalmasıyla birlikte yeni maaş zamları merakla bekleniyor. Milyonların heyecanla beklediği tutar için bugün Çalışma Bakanı Bilgin tarafından sürptiz bir açıklama geldi. Peki, 2500, 3000, 3500, 4.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam gelecek? İşte Temmuz 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu!