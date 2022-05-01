Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi
Ramazan Bayramı öncesi sahibinden 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanırken, artan talebin fiyatları yükselttiği belirtiliyor. Peki ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer mi?
Ramazan Bayramı öncesi birçok sektörde olduğu gibi 2. el otomotivde de hareketlilik yaşanıyor.
Sektör temsilcileri, söz konusu hareketliliğin bayramlar öncesi ortaya çıkan mobilite ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.
Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının 2022 yılında en yüksek işlem hacmine ulaşılan 2. el pazarı sonuçları ile kapandığını bildirdi.
Martta 762 bin seviyesinde 2. el işlemi gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, "Bu ivme nisanda da devam ederken, talebin yüksek olduğu bir ay ile karşı karşıyayız. Beklenen pazar koşullarında ramazan ayı dönemi genellikle piyasadaki hareketliliğin azaldığı günlerdir. Bu durum, ayın ilk dönemlerinde etkisini bir miktar hissettirmekle birlikte bayram döneminde kullanıcıların bireysel mobilite ihtiyaçları da gün yüzüne çıkmış oldu. Bu nedenle talep iyi bir seviyede devam ediyor." diye konuştu.
İçinde bulunulan dönemde bireysel mobilite ihtiyacının ötesinde 2. el aracın, tüketici açısından bir yatırım argümanı niteliği de taşıdığını kaydeden Çalışkan, bunun da talebin artmasına etki eden sebeplerden biri olduğunu söyledi.
"PAZARDAKİ TALEP VE İŞLEM YÜZDE 9 ARTTI"
Birkan Çalışkan, 2. el pazarının ilk çeyrek performansını da değerlendirdi.
Bu yılın ilk çeyreğinin geneline bakıldığında, geçen yıla göre daha çok satış işleminin gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, "2021 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 650 bin 901 adetlik 2. el işlemine karşılık 2022 yılının birinci çeyreğinde 1 milyon 801 bin 66 adetlik bir 2. el işleminin gerçekleştirildiğini gördük. Bu da özellikle pazardaki talebin ve işlemin yüzde 9 arttığını göstermektedir. Tahminimizce daha çok büyüme yakalanabilirdi ancak araç bulunurluk seviyesindeki düşüklük bu hedefin biraz önüne geçti." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, 2. el fiyatlarının kendi içerisindeki dinamiklerin dışında, daha çok sıfır araçlara bağlı olarak şekillendiğini söyledi.
Özellikle ocak ayından bugüne bakıldığında sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlediklerini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti: