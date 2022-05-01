Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

Bu yılın ilk çeyreğinin geneline bakıldığında, geçen yıla göre daha çok satış işleminin gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, "2021 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 650 bin 901 adetlik 2. el işlemine karşılık 2022 yılının birinci çeyreğinde 1 milyon 801 bin 66 adetlik bir 2. el işleminin gerçekleştirildiğini gördük. Bu da özellikle pazardaki talebin ve işlemin yüzde 9 arttığını göstermektedir. Tahminimizce daha çok büyüme yakalanabilirdi ancak araç bulunurluk seviyesindeki düşüklük bu hedefin biraz önüne geçti." ifadelerini kullandı.