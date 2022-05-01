Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!
Araba sahibi olmak isteyen birçok kişi araba markalarının kampanyalarını tek tek takip ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarının bir anda yükselmesinin ardından araba almak isteyenler en ucuz araba markalarını araştırıyor. Otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi. İşte 600 bin TL'nin altındaki sıfır otomobil modelleri
01.05.2022 16:37 - Son Güncelleme: 01.05.2022 16:37
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...