RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

Araba sahibi olmak isteyen birçok kişi araba markalarının kampanyalarını tek tek takip ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarının bir anda yükselmesinin ardından araba almak isteyenler en ucuz araba markalarını araştırıyor. Otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi. İşte 600 bin TL'nin altındaki sıfır otomobil modelleri

01.05.2022 16:37 - Son Güncelleme: 01.05.2022 16:37
Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 393.500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 443.500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 475.100 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

VOLKSWAGEN

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 545,800 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

Fiyat 545.800 TL

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