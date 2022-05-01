Bu listeye bakmayan pişman olur! 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsi 600 bin TL’nin altında!

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...