250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C'liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...
Bankalar tarafından promosyon kampanyalarında ödeme miktarları arttı. Kampanya ile emeklilere 8-9-10 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalar emekli yakınını getirene 250'şer lira kazandıracak. Bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen bazı noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak eden vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede Ekim ayında en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda!
10.10.2022 13:04 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:04
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde 10 BİN TL için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Bilindiği ğzere Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. İşte banka banka promosyon ödemeleri!