250 TL eksik değil! Emekliye tek kalemde 7-8-9-10 BİN TL! Promosyonlar dur durak bilmiyor! SSK, Bağkur 4C’liye Ekim sürprizi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC, ING...

Bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ilave ödeme yapıyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları: