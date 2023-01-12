250 milyarlık tarihi destek! KGF paketinde yok yok... İşletme gideri, EYT tazminatı, döviz kazandırıcı faaliyetler...

Bakan Nebati, limitlerin bitmesi durumunda paketlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında hazırlanan yeni KGF paketinin detaylarını İstanbul'da açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre yeni KGF paketi, kadın girişimcilerden konut üreticilerine, EYT'de kıdem yüküyle karşılaşacak işverenden dijital dönüşüme kadar tüm aktörlere nefes aldıracak. İşletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Kredibilitesi çok yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci grup firmalarına kullandırım olmayacak.