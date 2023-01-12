250 milyarlık tarihi destek! KGF paketinde yok yok... İşletme gideri, EYT tazminatı, döviz kazandırıcı faaliyetler...
KGF paketinin ayrıntılarında yok yok... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin tek seferde açıklanan en büyük KGF destek paketinde ise her kesime destek var. İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. Özel okullara, kadın girişimcilere ve inşaata döviz kazandırıcı faaliyetlere ve işletmelere milyarlarca liralık destekler var... İşte tarihi destek paketinin ayrıntıları...
Merakla beklenen KFG'nin detayları belli oldu... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını açıkladı. 14 destek kaleminden oluşan paketle 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KGF PAKETİ
Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin tek seferde açıklanan en büyük KGF destek paketi anlamına geliyor. Yeni KGF paketinde işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanımın önlenmesi için kara liste hazırlanacak.
Bakan Nebati, limitlerin bitmesi durumunda paketlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında hazırlanan yeni KGF paketinin detaylarını İstanbul'da açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre yeni KGF paketi, kadın girişimcilerden konut üreticilerine, EYT'de kıdem yüküyle karşılaşacak işverenden dijital dönüşüme kadar tüm aktörlere nefes aldıracak. İşletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Kredibilitesi çok yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci grup firmalarına kullandırım olmayacak.
EYT İÇİN 34 MİLYAR TL
EYT sebebiyle oluşacak işverenin kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 milyar liralık kefalet desteğiyle 34 milyarlık kredi sağlanacak. KOBİ'ler azami 13 milyon TL, KOBİ dışı firmalar ise 29 milyon TL kredi alabilecek. Azami 36 ay vade, 6 ay geri ödemesiz olacak kredinin faizi TLREF (%8.73) +200 puan olacak. Yani işverenler yüzde 10.73 faizle kredi kullanarak EYT kıdem tazminatı yükünden kurtulabilecek. Paketten yeterli likiditeye sahip firmalar yararlanamayacak. Limitin en az yüzde 70'i KOBİ'lere verilecek.
ÖZEL OKULLARA DA DESTEK VAR
Özel okullara 10 milyar TL'lik kefaletle 12.5 milyar TL finansman desteği sağlanacak. Özellikle personel giderlerini ödemekte zorluk çeken özel okullara destek verilerek, istihdam kaybı olmadan faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanacak. 8 ay ödemesiz kredide azami tutar 25 milyon TL olacak.
İNŞAATÇILARA DESTEK
Yeni KGF paketinde inşaat sektörüne de iki koldan destek verilecek. Geçtiğimiz günlerde orta gelirlilere yönelik hazırlanan 'Yeni Evim Programı' kapsamında konut arzının artırılması için konut üreticilerine 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeyle 25 milyar TL kredi desteği sağlanacak. Kredinin faiz oranı TLREF+200 baz puan (yüzde 10.73) olacak. İnşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğu riskinin ortadan kaldırılması için tamamlanmamış veya henüz başlamamış projeler de dahil KOBİ'lere destek olunacak.